Yari Verschaeren temporise : "Ma prolongation ? Pas de panique"

Et de six : Yari Verschaeren est désormais le second meilleur buteur du RSC Anderlecht cette saison, et ce alors que le doute plane encore autour de sa prolongation de contrat.

Yari Verschaeren est sous contrat à Anderlecht jusqu'en juin 2022, ce qui pourrait ouvrir la porte à un départ cet été afin d'absolument éviter le scénario-catastrophe d'un départ libre dans un an. Peter Verbeke aurait aimé voir son prodige prolonger il y a plusieurs mois déjà, mais Verschaeren temporise, et n'avait pas d'update à amener après le match nul contre l'Antwerp. "Mon avenir ? J'en ai déjà parlé après Saint-Trond et j'ai dit que je voulais me focaliser sur les Playoffs. La situation n'a pas changé depuis", lance-t-il.

Oui, les questions sur ma prolongation, c'est énervant

"Tout ce qui compte actuellement pour moi est de continuer à aider le club, je me sens bien et en forme même si je peux encore mieux faire. L'objectif, c'est la 2e place et je veux simplement aider Anderlecht dans les 4 matchs qu'il reste à jouer", continue Verschaeren, qui se laisse donc le temps de la réflexion. "Le club connaît parfaitement la situation, il n'y a pas de panique", rassure le Diable, qu'on sent tout de même un peu agacé, ce qu'il confirme. "Si c'est énervant ? Honnêtement, très énervant", sourit-il jaune. "Non, je plaisante. C'est votre métier, voilà tout". En effet ...