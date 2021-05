Gignac aux Jeux-Olympiques?

Le Français, qui a disputé l'Euro 2016, pourrait reporter un maillot national.

Plus apparu avec le maillot de l’équipe de France depuis une victoire face aux Pays-Bas (1-0) en octobre 2016, André-Pierre Gignac (35 ans, 36 sélections et 7 buts) pourrait prochainement revêtir la tunique bleue… mais pas avec les A ! Ce dimanche, L’Equipe révèle en effet que l’attaquant des Tigres de Monterrey figure dans une liste élargie établie à la fin de l’hiver par le sélectionneur des Espoirs, Sylvain Ripoll, en vue des Jeux Olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août) !

Eligible parmi les 3 jokers âgés de plus de 23 ans autorisés pour chaque sélection, le natif de Martigues pourrait être libéré plus facilement par son club, visiblement plus conciliant que les écuries européennes, ce qui penche aussi en sa faveur. Comme un symbole, le premier match des Bleuets aux JO les verra d’ailleurs affronter le Mexique... avec "APG" dans la liste des 18 ? Suspense !