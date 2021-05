Courtrai annonce le départ de l'un de ses joueurs

Via ses réseaux sociaux, le club de Courtrai a annoncé le départ de Jovan Stojanovic. Le Serbe de 28 ans était en fin de contrat avec les Kerels. Il était arrivé au club en janvier 2017 en provenance de Vozdovac.

Il aura disputé 110 rencontres sous le maillot de Courtrai, pour 22 buts et 10 passes décisives. Sur le site officiel du club, Stojanovic a exprimé son désir "de rester en Belgique si possible". Souvent blessé cette saison, le Serbe n'a malheureusement disputé que 291 minutes de jeu cette saison.

KV Kortrijk neemt afscheid van Jovan Stojanovic.



Thanks for everything, Jovan! 👏

📰 https://t.co/KvbFXTvLsk



🔴⚪️ #TopKerel pic.twitter.com/btmylL1vvd