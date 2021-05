Ronald Koeman déçu : "Impossible de comprendre ce qu'il s'est passé"

Le FC Barcelone a partagé l'enjeu contre Levante ce mardi soir (3-3). Accroché par le 13e de Liga, le club blaugrana a peut-être dit adieu au titre.

Ronald Koeman était évidemment déçu après le partage du Barça. "Nous étions bien en première période, avec du rythme et de l’intensité. Nous menions au score… Mais en deuxième période, nous avons perdu énormément de ballons dangereux et nous avons baissé d’intensité", a confié le technicien néerlandais en conférence de presse avant de poursuivre. "Nous n’avons pas été attentifs et nous avons commis beaucoup trop d’erreurs en défense. C’était facile pour eux de marquer. Encaisser trois buts en 45 minutes, ce n’est pas du niveau du Barça. Ils ont créé du danger et nous n'avons pas bien défendu. C’est très décevant. Il est impossible de comprendre ce qu’il s’est passé. C’est difficile à expliquer", a souligné le Batave.

Avec cette défaite, le Barça reste à un point de l'Atlético Madrid qui reçoit la Real Sociedad ce mercredi. "L’objectif était de gagner les trois dernières rencontres et attendre que les autres équipes perdent des points… Mais maintenant, c’est très compliqué", a conclu Koemann.