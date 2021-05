"Ils ont oublié le bus ?!" : Kompany et Van den Brom sidérés du retard causé par le VAR

Incroyable scène ce mercredi à Genk : la rencontre a dû être décalée d'un quart d'heure, la camionnette du VAR ayant été ... oubliée.

On ne sait pas vraiment le fin mot de l'histoire, mais apparemment, la société chargée de livrer les camionnettes de l'assistance vidéo aurait été piégée par le calendrier un peu particulier de ces Playoffs et aurait tout bonnement ... oublié le match entre Genk et Anderlecht ce mercredi. Résultat : une camionnette du VAR arrivée en retard, et un coup d'envoi retardé d'un quart d'heure, malgré la colère des coachs.

On se prépare à fond, on s'entraîne au mieux et le match commence en retard parce qu'ils oublient le bus?!

Hier, nous écrivions que les deux coachs étaient d'accord sur un point : ce duel au sommet était une propagande pour le football belge. Malheureusement, ils se rejoignaient également pour souligner qu'un tel match ne pouvait pas être parasité par de l'amateurisme. "Tu as un stade magnifique, un beau terrain, deux équipes qui jouent bien au football, et il se passe ce genre de choses", souffle Kompany. "Il faut être plus sévère car cela ne peut pas arriver à ce niveau. On travaille dur, je répète qu'on doit s'améliorer à l'entraînement, on arrive préparés et ça commence 15 minutes plus tard parce qu'ils ont oublié la camionnette ?! Allez ...".

© photonews

Même son de cloche chez John Van Den Brom, agacé : "Quel amateurisme ... Notre match était moyen, mais notre préparation a été bonne, ce qui apparemment n'était pas le cas de tout le monde (sourire). On parle d'un match de Playoffs, lors duquel les deux équipes jouent le sommet du classement. Entendre à l'échauffement que le match est retardé parce qu'on a oublié de commander la camionnette du VAR, c'est incroyable et ça ne peut pas arriver", conclut le Néerlandais.