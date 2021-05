La Belgique dans le Top 15 des pays exportateurs de joueurs

La Belgique exporte de plus en plus de joueurs à l'étranger. C'est ce que révèle le dernier rapport mensuel de L'Observatoire du Football.

Le football belge est en vogue. C'est ce que laisse suggérer le dernier rapport mensuel de L'Observatoire du Football. Selon les chiffres recueillis par le Centre International d'Etudes du Sport, la Belgique a enregistré la deuxième plus forte augmentation du nombre de joueurs expatriés en un an.

En effet, en 2021, la Belgique a envoyé 275 joueurs belges à l'étranger, soit 54 de plus qu'en 2020. Seul la France a connu une plus forte progression sur la même période, avec 124 joueurs supplémentaires (de 814 à 938). La formation belge est donc en pleine expansion, et les talents qui en ressortent sont de plus en plus convoités ailleurs.

Toutefois, la Belgique n'est que le 15ème pays exportateurs de footballeurs dans le monde. Au 1er mai 2021, 276 joueurs belges jouaient dans les 145 ligues inclues dans le rapport. Le pays des Diables Rouges est devancé par le Portugal (306) et l'Uruguay (299) mais dépasse la Côte d'Ivoire (213) et le Sénégal (211).