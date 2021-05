La Gantoise: grande première pour Matisse Samoise et Yonas Malede

Le jeune Gantois est titulaire pour la première fois en Pro League.

Avant Standard-Malines et Antwerp-Club de Bruges, ce sont La Gantoise et Ostende qui ouvrent le programme de ce jeudi de l'ascension en Pro League. Avec des changements dans le onze de Hein Vanhaezebrouck puisque les jeunes Matisse Samoise (19 ansà et Yonas Malede (21 ans) sont titulaires.

C'est une grande première pour les deux joueurs qui n'avaient encore jamais été titularisés en Pro League. Mattisse Samoise, produit du centre formation gantois, avait eu cet honneur en Coupe de Belgique. L'Israélien Yonas Malede, arrivé en provenance du Maccabi Netanya en janvier, n'avait encore jamais fait partie du onze de base des Buffalos.