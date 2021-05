Les Buffalos relancés, le KVO battu, la tête pour le Standard ou Malines?

La Gantoise rugit pour la première fois en playoffs 2 (2-1). Deuxième défaite en revanche pour le KVO qui risque d'abandonner la tête du classement à l'issue de la troisième journée.

Accrochée par Malines, puis battue par le Standard, la Gantoise abattait déjà l'une de ses dernières cartes en playoffs 2, contre le KV Ostende, ce jeudi après-midi. Derniers avant la rencontre, avec quatre unités de retard sur le leader, Ostende, les Buffalos ne pouvaient pas se permettre de faux-pas.

Et ils ont entamé la rencontre de la meilleure des manières: Roman Yaremchuk ouvrait la rencontre après 13 minutes de jeu seulement. Un avantage que les Buffalos ont doublé à l'heure de jeu grâce à Bruno Godeau.

Un deuxième but qui a sonné le réveil ostendais. Moins de deux minutes plus tard, Andrew Hjulsager, bien aidé par une intervention manquée de Sinan Bolat, réduisait l'écart et relançait le suspense. Retrouvés, les Côtiers ont poussé dans la dernière demi-heure pour tenter de revenir au score.

Mais la défense gantoise a tenu le choc. Bonne affaire pour les Buffalos qui grimpent provisoirement à la deuxième place des Europe Playoffs. Mais aussi pour Malines et le Standard qui s'affrontent à partir de 16h. Et le vainqueur de ce duel, s'il y en a un, prendra la tête de ces playoffs 2.