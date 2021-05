John van den Brom: "Gagner pour assurer la deuxième place le plus vite possible"

Accrochés par Anderlecht mercredi, les Limbourgeois veulent reprendre leur marche en avant et maintenir la pression sur le leader.

Avec sept points sur neuf, le Racing Genk a réussi, et de loin, le meilleur départ en playoffs 2. Et les Limbourgeois espèrent confirmer, samedi soir, à Anderlecht. "Notre but est de gagner et d'assurer au plus vite la deuxième place, mais aussi continuer à mettre la pression devant nous", insiste le coach genkois.

En cas de victoire, le Racing Genk prendrait le large sur Anderlecht, mais reviendrait aussi à deux points de Bruges, qui reçoit l'Antwerp dimanche soir. Le titre n'est pas encore inaccessible pour John van den Brom et ses troupes. "L'appétit reste très grand dans le groupe", confirme le Néerlandais.