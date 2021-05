Kossounou a livré un match plein mais: "Ce soir, nous avons eu un peu de chance"

Odilion Kossounou a livré un match propre et a été élu homme du match par les téléspectateurs de Eleven.

Devenu indispensable au Club de Bruges, Odilon Kossounou a été l'un des artisans de la victoire du Club de Bruges contre l'Antwerp ce dimanche. Il na pas marqué, pas délivré de passe décisive, mais il a livré une véritable bataille avec Dieumerci Mbokani durant les 93 minutes de cette rencontre.

Une fois le coup de sifflet final passé, et une joie non dissimulée sur la pelouse, le défenseur a retrouvé son calme au micro de Eleven: "Ca me fait plaisir d'être homme du match, c'était bien comme match. Je suis calme? Oui j'ai toujours été comme ça".

Avec ce calme qui commence à devenir légendaire du côté de la Venise du Nord, il analyse la position de son club à deux journées de la fin: "C'était compliqué aujourd'hui. Quand on mène au score, il faut s'attendre à souffrir et ça a été le cas. On a eu un peu de chance ce soir. Le titre? On ne peut pas dire que c'est fait, il faut encore prendre un point, mais on est sur la bonne voie. Le bon signal aujourd'hui, c'est qu'on a montré que l'équipe avait encore de l'énergie".

Il en faudra encore dès ce jeudi pour le déplacement à Anderlecht, histoire de ne pas être dans le stress pour la dernière journée de championnat avec la réception de Genk.