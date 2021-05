Matt Miazga prend ses responsabilités quelles que soient les circonstances à Anderlecht

Comme souvent, Matt Miazga faisait partie des deux joueurs présents en salle de presse après la défaite ce samedi. L'Américain est vite devenu un leader, et une figure importante du vestiaire.

"On sait que c'était un match à six points en vue de la deuxième place, il y a beaucoup de déception" : Matt Miazga était très clair après la défaite de ce samedi face à Genk, qui fait mal aux espoirs de seconde place. "Mais nous avons toujours rebondi après un revers. Mathématiquement, la deuxième place est possible, mais rebondir, ce sera surtout bien prester dans les deux derniers matchs", ajoute l'Américain.

Miazga lui-même a vécu une semaine mitigée, buteur un samedi et ... fautif le samedi suivant. "Oui, je commets une faute sur le coup-franc décisif de Genk, c'est idiot, je ne dois jamais faire de faute là", concède-t-il. "Je prends ça sur moi, clairement". Ce qui semble typique de la mentalité du joueur, présent en conférence de presse qu'il gagne, perde, marque ou se troue.

Je suis l'un des plus expérimentés de l'équipe, donc je prends mes responsabilités

"Si j'aime m'adresser à la presse ? On me demande de le faire (rires). Mais oui, je fais souvent partie des joueurs sélectionnés pour venir m'exprimer devant vous, et c'est normal, car je suis l'un des plus expérimentés de l'équipe", explique-t-il. "Ca ne me dérange pas, je prends mes responsabilités dans les mauvais moments aussi".