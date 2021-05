Vanaken, réserviste mais buteur: "A moi de tout faire pour ne plus être sur le banc"

C'est un peu la surprise du côté de Bruges depuis deux rencontres: Hans Vanaken, pierre angulaire de l'équipe depuis plusieurs années, n'est plus titulaire.

Réserviste pour la deuxième fois de suite, Hans Vanaken est sorti du banc pour marquer le penalty de la (première) victoire de Bruges lors de ces Champion's Play-offs. "En tant que footballeur, tu veux toujours être sur la pelouse. Oui, j'ai été deux fois sur le banc en cette période importante, ce n'est pas amusant mais je voulais entrer et faire la différence, aider mon équipe. J'ai pu marquer un but c'est toujours un point positif".

Le double Soulier d'Or explique aussi son état d'esprit à propos de cette période un peu plus compliquée de sa carrière: "C'est le coach qui décide, c'est à moi,en tant que joueur d'accepter et de tout faire pour ne plus y être. Le coach m'en a parlé oui. J'espère être sur la pelouse lors du prochain match à Anderlecht".

Justement, ce match à Anderlecht pourrait être décisif pour le titre: "On a trois jours pour récupérer et on va tout faire pour valider le titre jeudi, pas parce que c'est à Anderlecht, mais parce qu'on veut remporter le titre. On doit jouer notre jeu, tenter de gagner, sans s'occuper e ce qu'il se passera dans l'autre match".