Le doublé pour Besiktas et Fabrice N'Sakala

Fin de saison sous forme d'apothéose pour Besiktas et ses anciens pensionnaires de Pro League.

Besiktas avait arraché le titre de champion de Turquie in extremis, le week-end dernier, les Stambouliotes avaient l'occasion d'ajouter la Coupe nationale à leur palmarès ce mardi et ils ne l'ont pas laissé passer.

En finale, Besiktas, avec Fabrice N'Sakala et Cyle Larin sur le terrain, affrontait Antalyaspor et n'a rien laissé au hasard. Souza a ouvert le score dès la troisième minute de jeu, Valentin Rosier a doublé la mise à la demi-heure et Antalyaspor n'a jamais fait illusion (0-2).

Après le 16e sacre de son histoire, le BJK remporte donc sa dixième Coupe de Turquie.