OFFICIEL: Hannes Wolf quitte Leverkusen, son successeur est présenté

L'intérim de l'ancien entraîneur de Genk à la tête de Leverkusen est terminé.

Le Bayer Leverkusen a officialisé ce mercredi le nom de son nouvel entraîneur, à la suite du départ du Néerlandais Peter Bosz.

Après l’intérim assuré depuis le mois de mars par Hannes Wolf, qui va récupérer son poste de sélectionneur des U19 allemands, le club allemand a décidé de confier les clés de l’équipe à Gerardo Seoane (42 ans). Le technicien suisse des Young Boys de Berne a paraphé un contrat de trois années, soit jusqu’en juin 2024, avec le pensionnaire de la BayArena.

"Je trouve très intéressant d’entraîner une équipe de Bundesliga avec un tel potentiel. Avec un environnement très professionnel et ambitieux, je vois des conditions idéales pour jouer un football attrayant et faire partie des meilleurs équipes du championnat et d’Europe. J’ai vraiment hâte de relever ce défi", a-t-il confié sur le site internet du club.

Sixièmes de la Bundesliga et assurés de disputer la prochaine Ligue Europa.