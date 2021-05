Blessin encore à Ostende la saison prochaine ? "Je ne vais pas dire oui ou non"

Alexander Blessin a impressionné pour sa première année en tant qu'entraîneur principal d'une équipe première. L'Allemand de 47 ans a reçu beaucoup d'éloges pour la manière dont il a fait jouer le KV Ostende. Sans aucun doute, il y aura des appels d'autres équipes cet été....

Avant cela, Blessin a presque toujours travaillé avec des jeunes joueurs. Comment évalue-t-il sa première saison en tant qu'entraîneur principal ? "Toujours en train d'apprendre ! C'était très intéressant de travailler avec ces gars-là jour après jour et de les voir atteindre le niveau supérieur étape après étape. Il faut aussi que les joueurs plus âgés soient ouverts à cette idée, car elle introduit une toute nouvelle philosophie. C'est important pour un entraîneur de ressentir ce soutien. J'en suis fier. Mais il y a aussi eu des moments moins importants et je vais profiter des vacances pour y réfléchir", a confié le technicien allemand.

Ça veut dire qu'il reste ? "J'ai encore un contrat ici et je suis très heureux au KVO. Mais je sais aussi que les choses peuvent aller vite dans le football. Je ne peux pas le dire maintenant : je ne vais pas répondre par oui ou par non."