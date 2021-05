Le Standard de Liège clôture la saison par une nouvelle défaite, Vandendriessche signe un doublé pour ses adieux

Ce samedi soir, le Standard de Liège recevait le KV Ostende pour le compte de la sixième et dernière journée des Playoffs 2. Les Rouches avaient à coeur de remporter la rencontre afin de laver l'affront subi à la Côte (6-2).

Pour cette dernière joute de la saison, Mbaye Leye devait se passer des services de plusieurs joueurs. L'infirmerie du Standard de Liège est bien remplie : Jackson Muleka (genou), Samuel Bastien (élongation), Arnaud Bodart (commotion cérébrale), Merveille Bokadi (talon d’Achille), Laurent Henkinet (pubalgie), Nicolas Raskin (genou) et Moussa Sissako (genou) sont out. Place à la jeunesse ce samedi avec les titularisations de Tapsoba, Calut, Delferrière et Ngoy.

Le Standard et Ostende devaient se contenter d’un match sans enjeu ce samedi. Respectivement quatrième (28 points) et troisième (31 points), les deux équipes ne peuvent plus prétendre à la première place du groupe actuellement occupée par les Malinois. Mais les Rouches avaient à coeur de remporter la rencontre afin de laver l'affront subi chez les Côtiers (6-2).

Le round d'observation ne durera pas bien longtemps étant donné qu'Ostende ouvrira rapidement le score. Kevin Vandendriessche, royalement servi par une déviation de Bätzner, aura le temps d'ajuster Gillet (6e), 0-1.

Le Standard réagira directement et reviendra au score quelques minutes plus tard. À la réception d'un joli centre de Siquet, Michel-Ange Balikwisha ne se fera pas prier dans le rectangle adverse (13e), 1-1.

Juste après, les visiteurs auront l'occasion de mener à nouveau mais Gillet effectuera un bel arrêt sur un tir croisé de Ndicka (14e).

🧱 | Pour le dernier match de sa carrière, Jean-François Gillet prouve qu'il a encore de beaux réflexes ! 🔴👏 #STAKVO pic.twitter.com/3DaABYtVrW — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) May 22, 2021

Les Rouches obtiendront une jolie opportunité avec un centre dangereux de Siquet vers Klauss, mais la défense ostendaise, attentive, écartera le danger (22e). Peu après la demi-heure de jeu, Ngoy sauvera les siens. Après avoir effacé Gillet, Bätzner n'avait plus qu'à mettre la balle au fond, mais le jeune Rouche reviendra pour contrer la frappe et la dévier en corner (35e). En fin de première période, nouvelle occasion franche pour le KVO avec Jäkel qui déposera le cuir sur la tête de Kvasina, mais Gillet captera le ballon. 1-1 à la pause.

Ostende reprendra les commandes de la rencontre en début de seconde période. Buteur en première mi-temps, Vandendriessche se muera en passeur avec un caviar distillé à Boonen qui décochera un tir croisé (50e), 1-2.

En feu pour sa dernière rencontre avec le KVO (il rejoindra Courtrai cet été), le capitaine Vandendriessche ira même de son doublé à l'heure de jeu (60e), 1-3.

Les Rouches seront un peu assommés par ce troisième uppercut et auront du mal à trouver un peu de contenance. Gavory (65e) et Tapsoba (80e) tenteront leur chance, mais pas de quoi inquieter Guillaume Hubert. En fin de rencontre, Ngoy glissera et laissera Kvasina s'en aller seul face à Gillet, mais le défenseur central reviendra et effectuera un joli tacle glissé empêchant ainsi le buteur ostendais d'aggraver la marque (82e). Le score ne bougera plus, le Standard s'incline 1-3.

Avec cette nouvelle défaite, la cinquième lors de ces Playoffs 2, le Standard de Liège termine donc la saison à la huitième place. Le matricule 16 aura sans doute envie d'oublier au plus vite cette saison compliquée. Ce fut également le dernier match de Jean-François Gillet qui raccroche donc les crampons et deviendra le nouveau coach des gardiens du club liégeois. Le vétéran aurait sans doute s'en aller avec une victoire.

Ostende a de son côté réalisé un match plein et son capitaine a eu un pied dans chaque but ce samedi soir (2 buts et 1 assist). Une belle façon pour Vandendriessche de faire ses adieux étant donné qu'il évoluera à Courtrai la saison prochaine.