John Terry se verrait bien entraîner Chelsea

L'ancienne légende de Chelsea est actuellement l'entraîneur adjoint de Dean Smith à Aston Villa.

John Terry veut lancer sa carrière d'entraîneur. L'ex-défenseur de Chelsea est, depuis 2018, adjoint du côté d'Aston Villa. Dans un entretien accordé au Times, l'homme de 40 ans a dévoilé ses ambitions.

"Mon objectif, c'est de diriger Chelsea. J'espère pouvoir mettre en place une équipe capable de gagner. Quand je vois ce que Lampard et Gerrard ont réussi à réaliser, c'est incroyable. Je n'étais pas prêt à devenir entraîneur à l'époque, mais maintenant je le suis. Je ne veux pas me lancer dans n'importe quel projet. Je veux être numéro 1 et j'y arriverai un jour ou l'autre."