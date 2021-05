Alexandro Calut (Standard) aura droit à peu de vacances

Le jeune Rouche était titulaire ce samedi contre Ostende lors de la dernière journée des Playoffs 2.

Mbaye Leye mise sur la jeunesse pour la renconstruction du Standard de Liège et l'a démontré durant les Playoffs 2. Le T1 des Rouches a titularisé plusieurs joueurs issus de l'Académie, dont Alexandro Calut. Le joueur âgé de 18 ans a effectué ses débuts avec l'équipe A avec deux titularisations contre La Gantoise et le KV Ostende. "Je découvre le monde professionnel. Deux titularisations et une montée au jeu. J’essaie de prendre un maximum de minute qu'on me donne et de donner tout pour l’équipe. Évidemment déçu de terminer la saison par une défaite", a confié le jeune Rouche en conférence de presse.

Calut, qui fera partie du groupe A à la reprise, aura droit à peu de vacances. "J'ai une semaine de congé puis je retourne ensuite à l’Académie. Je vais suivre un programme spécifique avec un préparateur physique pour me préparer à la saison prochaine. En plus, je dois aussi terminer l’école", a expliqué le Liégeois avant de revenir sur l'importance des jeunes au Standard de Liège. "Avec la crise sanitaire et l'impact de cette pandémie, c’était une bonne année pour lancer les jeunes. De plus, le coach fait confiance aux jeunes", a conclu le Rouche.