Le Département Arbitral valide la décision de Mr Boucaut concernant Matt Miazga

La sixième journée de Playoffs est derrière nous, le championnat est terminé, et le Département Arbitral est revenu pour la dernière fois de la saison sur les décisions du week-end.

La décision qui a fait le plus polémique ce week-end est peut-être bien celle de Mr Boucaut d'exclure dès la 13e minute Matt Miazga, coupable d'un tirage de maillot sur Didier Lamkel Zé lors d'Antwerp-Anderlecht. Un carton rouge que le Professional Refereeing Department soutient pleinement :

"Le joueur d'Anderlecht court à côté de Didier Lamkel Zé, lui tire le maillot et fait chuter l'attaquant de l'Antwerp. L'arbitre décide d'adresser un carton rouge direct au joueur d'Anderlecht Matt Miazga pour avoir privé le joueur de l'Antwerp, qui pouvait filer seul au but, d'une occasion franche de but.

Le Professional Refereeing Department appuie la décision de l'arbitre", lit-on.

Pas de rouge pour Roman Bezus

Une autre phase, cependant, est désavouée par le PRD : celle ayant mené à l'expulsion de Roman Bezus dans les arrêts de jeu de la première période de Malines - La Gantoise. L'Ukrainien dirige un geste que l'arbitre a alors jugé violent, ce qui vaut une carte rouge. "Le Professional Refereeing Department ne s'attend pas à ce qu'un carton rouge soit adressé, vu que le joueur du KAA Gent n'utilise pas de force excessive dans son action. Le carton jaune suffit en raison de la réaction anti-sportive et téméraire", lit-on.