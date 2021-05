Europa League : Le classement final des meilleurs buteurs

La campagne 2020-2021 de l'Europa League a connu son épilogue ce mercredi, avec le succès de Villarreal contre Manchester United (1-1, 11-10 tab) en finale.

Voici donc le moment d'établir le classement final des meilleurs buteurs de la compétition. Avec 7 buts en 8 matchs, le milieu offensif de Lille Yusuf Yazici (24 ans, 8 matchs et 7 buts en C3 cette saison) termine donc en tête, à égalité parfaite avec l'ailier de Benfica Pizzi.

Avec le même nombre de réalisations mais plus de rencontres disputées, le buteur providentiel de Villarreal, Gerard Moreno (7 buts en 11 matchs), auteur de l'ouverture du score en finale, et Borja Mayoral (AS RomA, 7 buts en 13 matchs) les talonnent.

Le classement final des meilleurs buteurs de l'Europa League :

1. Yusuf Yazici (Lille) - 7 buts en 8 matchs

. - Pizzi (Benfica) - 7 buts en 8 matchs

. - Gerard Moreno (Villarreal) - 7 buts en 11 matchs

. - Borja Mayoral (AS Roma) - 7 buts en 13 matchs

5 - Edinson Cavani (Manchester United) - 6 buts en 5 matchs

. - Munas Dabbur (Hoffenheim) - 6 buts en 7 matchs

. - Carlos Vinicius (Tottenham) - 6 buts en 9 matchs

. - Paco Alcacer (Villarreal) - 6 buts en 10 matchs

. - Edin Dzeko (AS Roma) - 6 buts en 10 matchs

. - Miroslav Orsic (Dinamo Zagreb) - 6 buts en 12 matchs

. - Nicolas Pépé (Arsenal) - 6 buts en 13 matchs