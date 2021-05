Trois Blauw en Zwart sur le départ

Le Club de Bruges a entamé la préparation de son noyau pour la saison prochaine. Avec des départs pour commencer?

Ils ont tous les trois été prêtés cette saison, ils ne devraient pas s'éterniser dans la Venise du Nord. Vincent Mannaert avait déjà confirmé au micro de Sporza qu'Emmanuel Dennis, actif au FC Cologne depuis le mercato hivernal, pouvait se chercher un nouveau club.

Le Club ne compte pas non plus sur Loïs Openda et Kaveh Rezaei pour la saison prochaine. Le jeune attaquant belge a vécu une belle saison à Vitesse, le buteur iranien a vécu un exercice plus compliqué du côté de Charleroi.