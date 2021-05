Le PSV blinde un Diablotin

Cela peut aller vite pour les jeunes talents qui ont leur chance. Le PSV a annoncé en janvier que le Belge Yorbe Vertessen intégrait le noyau A. Cinq mois plus tard, il se voit proposer un nouveau contrat.

Yorbe Vertessen vient de signer un nouveau contrat jusqu'en 2025 avec le PSV Eindhoven. Le Diablotin avait marqué ses premiers buts pour le club néerlandais et donné trois passes décisives lors de ses premiers mois au sein de l'équipe première.

"Depuis que j'ai rejoint l'équipe première cet hiver, ma progression s'est accélérée. Les dernières années n'ont pas toujours été faciles. J'ai continué à me battre et j'ai maintenant trouvé ma place dans le groupe", a confié Vertessen sur le site officiel du club. "Les derniers matchs, j'ai pu m'affirmer avec des buts et des passes décisives. Mon objectif est de continuer à le faire dans les années à venir et je suis reconnaissant au PSV de me donner la chance de me développer davantage ici."