Auteur de 777 buts au cours de sa carrière, CR7 a ainsi dévoilé son goal préféré.

Cristiano Ronaldo a révélé quel était son but préféré dans une vidéo pour la chaîne YouTube LiveScore. Le quintuple Ballon d’Or a expliqué que c'était son retourné acrobatique inscrit le 3 avril 2018 face à la Juventus avec le Real Madrid en quart de finale de Ligue des Champions.

"J'ai marqué 777 buts durant ma carrière. Malheureusement, je dois dire que mon but préféré est celui inscrit contre mon équipe actuelle. Le retourné marqué contre la Juventus et contre mon ami Gianluigi Buffon. Véritablement mon plus beau but et de loin mon préféré."