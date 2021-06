Les Diablotins s'imposent au Kazakhstan et prennent la tête du groupe I

L'équipe nationale belge espoirs entamait son parcours qualificatif en vue de l'Euro 2023 face au Kazakhstan ce vendredi après-midi au stade Aktobe Ortalyk à Aktau.

Les Diablotins se sont imposés au Kazakhstan (1-3) et prennent d’emblée la tête du groupe I. Les Belges prendront les commandes de la rencontre peu avant l'heure de jeu via l'Anderlechtois Killian Sardella, bien servi par le Standarman Hugo Siquet (28e), 0-1. Les locaux réagiront et égaliseront peu avant la pause via Abylaikhan Zhumabek (43e), 1-1. Mais les visiteurs reprendront l'avantage durant les arrêts de jeu de la première période via Amadou Onana sur un coup franc de Verschaeren (45e), 1-2. Loïs Openda aggravera le score à un quart d’heure du terme (75e), 1-3.

Kazakhstan: Ustimenko, Sovet, Zhumakhanov, Zhaksylykov, Skvortsov, Shvyrev (61e, Kenessov), Sagnayev (c), Astanov (73e, Ulshin), Buranchiyev (85e, Prokopenko), Zhumabek, Samorodov

Belgique: Vandervoort, Sardella (84e, Ndenbe), Theate, Pletinckx, Van der Brempt, Siquet (70e, Kana), Ait El Hadj (70e, Boussaid), De Ketelaere, Onana (c) (90e, Vranckx), Verschaeren (84e, Balikwisha), Openda

Cartes jaunes: Onana (64e), Sovet (90e+2)