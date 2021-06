L'Espagne et le Portugal candidats à l'organisation du Mondial 2030

Les deux pays de la péninsule ibérique s'associent afin d'accueillir la Coupe du Monde 2030 chez eux.

L'Espagne et le Portugal sont officiellement candidats à l'organisation commune du Mondial 2030. Les deux pays s'ajoutent à la liste des pays organisateurs qui comprend déjà le duo Grande-Bretagne/Irlande et le quatuor Argentine/Chili/Uruguay/Paraguay.

L'Espagne a déjà organisé un Mondial en 1982 alors que le Portugal n'a jamais eu l'honneur d'organiser la compétition de football la plus suivie au monde. La FIFA donnera le nom des pays organisateurs en 2024. La Coupe du Monde a des chances de revenir en Europe après les éditions 2022 et 2026 qui auront lieu respectivement au Qatar et dans les trois pays nord-américains le Mexique, les Etats-Unis et le Canada.