N'golo Kanté en a un peu assez de son image "lisse"

N'golo Kanté est l'un des meilleurs milieux du monde actuellement, et semble humainement apprécié de tous. Une image de "gentil" qui agace un peu l'intéressé.

En conférence de presse avec l'Équipe de France, N'Golo Kanté a évoqué cette image de gendre idéal, de "gars gentil" toujours souriant qui fait beaucoup rire les réseaux sociaux. Le médian de Chelsea ... n'en a pas l'air très heureux. "Je crois que c'est exagéré", estime-t-il dans des propos relayés par Foot Mercato. "On peut parfois avoir une image trop belle, trop jolie. Je suis un joueur normal parmi tant d'autres, il n'y a pas à dire que je suis le plus gentil, le plus sympathique...".

Une image née du sourire qui accompagne le joueur des Bleus où qu'il aille. "Ca n'a pas lieu d'être ! J'aime juste bien m'entendre avec les gens que je croise, avec mes équipiers, mais il y en a d'autres dans ce cas. Il ne faut pas en faire toute une histoire", conclut Kanté.