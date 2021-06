Raphaël Varane en a marre des calendriers surchargés : "C'est quoi la finalité, jouer tous les jours ?"

L'international français s'est insurgé contre la cadence infernale imposée aux joueurs.

Raphaël Varane (28 ans, 41 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) estime que les joueurs n'ont plus assez de temps pour récupérer entre les matchs. "Les calendriers sont saturés. Trop, c’est trop. Certains coachs en parlent de plus en plus, et il va falloir le dire encore plus. Ce n’est pas qu’on est des fainéants, ce n’est pas notre mentalité, c’est juste un besoin de couper parfois ! Mais c’est difficile pour un joueur de dire au coach qu’il va un peu lever le pied parce qu’il est cuit, on ne peut pas ! C’est quoi la finalité, jouer tous les jours ?", a lâché le défenseur central du Real Madrid dans un entretien accordé à Ouest-France.

"Les joueurs internationaux, c’est simple, ils jouent tout le temps. On est aussi des êtres humains. Je crois qu’un rapport de la FIFPRO (syndicat mondial des joueurs) dit que le minimum pour la récupération, c’est de jouer tous les cinq jours. Nous, on enchaîne tous les trois jours, à 22 h parfois puis à midi après. Sur le court terme, on peut faire le dos rond, mais à long terme, c’est juste impossible. Quand on voit les différents projets de réforme des compétitions, avec toujours plus de matchs, on se dit que c’est compliqué…", a conclu Varane.