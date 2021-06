Yannick Carrasco l'assure: "Nous sommes plus fort qu'en 2016"

L'ailier de Madrid est dans la forme de sa vie et a une magnifique opportunité de marquer l'Euro de son empreinte.

Yannick Carrasco est devenu très important chez les Diables Rouges ces dernièrs mois. L'absence d'Eden Hazard pour cause de blessures répétées lui ont offert du temps de jeu à une position qu'il adore, celle d'ailier gauche.

Pourtant, le joueur de l'Atletico jouera "Où le coach décidera", comme il le dit si bien en conférence de presse ce mercredi à Tubize. A trois jours d'affronter la Russie, il sent surtout que cela devient de plus en plus sérieux.

"Plus on approche du premier match, plus nous devenons concentrés. Nous sommes à trois jours du match, cela devient sérieux et nous ferons tout ce qu'il faut pour bien préparer ce duel et le remporter." D'un point de vue personnel, Carrasco est certainement dans la forme de sa vie: "Je me sens bien, et au meilleur moment. J'ai de l'expérience, je sais maintenant mieux gérer mes efforts et physiquement je suis à 100%.

En Coupe du Monde, nous avons été spectaculaires - Yannick Carrasco

Pour le tout récent champion d'Espagne, il n'y a pas le moindre doute: l'équipe nationale a beaucoup changé tant collectivement que pour lui, d'un point de vue plus personnel. "Nous sommes plus forts que lors du dernier Euro. A cette époque, cela ne s'était pas bien passé, même pour moi qui sortait pourtant d'une finale de Ligue des Champions. En Coupe Du Monde, nous avons été spectaculaire, et je jouais dans un autre rôle".

Son rôle, en ce début de tournoi, il sera clair: remplacer au pied levé Eden Hazard. Mais ça, il le fait plutôt bien depuis quelques mois.