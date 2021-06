🎥 Les 60 buts de Romelu Lukaku avec les Diables Rouges

Pour célébrer le nouveau cap franchi par Big Rom' avec l'équipe nationale, l'Union Belge a compilé ses 60 buts dans une vidéo. Avant l'Euro, on fait le point sur les chiffes marquants du meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges.

En pleine bourre, Romelu Lukaku espère continuer à faire tourner son compteur et porter les Diables Rouges le plus haut possible au cours des trente prochains jours, retour en chiffres sur la belle histoire qui lie l'ancien Mauve à son équipe nationale.

Quatrième grand tournoi

D'un doublé en Croatie, ses premiers buts en match officiel avec l'équipe nationale, Romelu Lukaku avait validé la qualification des Diables Rouges pour le Mondial 2014, après 12 années de disette. Il avait disputé son premier grand tournoi au Brésil, il en a ajouté deux autres ensuite, en Russie, puis en France. Il entame donc sa quatrième grande compétition avec les Diables et un bilan de sept buts (un autre record): un en 2014, deux en 2016 et quatre en 2018.

Record doublé

Quand Romelu Lukaku a débuté sa carrière internationale, le 3 mars 2010, le record de buts en équipe nationale belge était codétenu par Paul Van Himst et Bernard Voorhof (30), il a doublé ce record en inscrivant son 60e but, lundi dernier, contre la Croatie. Et c'est désormais Eden Hazard (32 buts) qui pointe en deuxième position du classement historique des buteurs belges.

Loin de CR7, mais dans le top européen

Avec 60 buts, Romelu Lukaku est à distance du recordman de buts avec une sélection: l'Iranien Ali Daei (109 buts), désormais sérieusement talonné par Cristiano Ronaldo (105). Le Belge est aux portes du top 30 des meilleurs buteurs de l'histoire au niveau mondial.

Mais seuls huit buteurs européens ont fait mieux: CR7, donc, mais aussi Ferenc Puskas (84), Sandor Kocsis (75), Miroslav Klose (71), Gerd Müller (68), Robbie Keane (68), Robert Lewandowski (65) et Zlatan Ibrahimovic (62).

Inarrêtable sous Martinez

Si Romelu Lukaku avait déjà fait ses preuves sous les ordres de Marc Wilmots, c'est aux côtés de Roberto Martinez, son ancien coach à Everton, qu'il s'est définitivement installé comme le meilleur buteur de l'histoire du football belge. Il avait inscrit 17 buts en 51 rencontres avant l'arrivée du Catalan sur le banc belge, il a, depuis, trouvé l'ouverture à 43 reprises en... 42 caps: phénoménal.