Clap de fin pour Gerard Piqué ?

Le défenseur emblématique du FC Barcelone songe à stopper sa carrière.

La belle histoire entre Gerard Piqué le FC Barcelone pourrait bientôt se terminer. Du haut de ses 34 ans, le défenseur central n'exclut pas l'idée d'arrêter sa carrière. L'Espagnol n'est plus un titulaire indiscutable dans l'effectif de Ronald Koeman. Cette saison, il n'a participé qu'à 18 rencontres de Liga.

"Le jour où j'arrêterai à au Barça, je stopperai aussi le football car je ne veux pas jouer dans une autre équipe. Si Koeman me dit qu'il n'a plus besoin de moi, j'arrête. Je suis uniquement passionné par le fait de porter le maillot du Barça. Je ne me vois pas porter le maillot d'une autre équipe", a déclaré Piqué pour Ibai Llanos.