Footennis Challenge s'invite à Rixensart le 26 juin

Une compétition fun qui permet de prendre du plaisir en équipe et de tenter quelques gestes acrobatiques.

Les joueurs de football connaissent bien le footennis et certains d'entre eux ont voulu partager cet exercice sympa en organisant une compétition. "Un jeu amusant auquel beaucoup de footballeurs se sont déjà prêtés. Avec Gunter Magits et Benoit Ladrière, nous avons décidé de partager cette discipline que nous apprécions beaucoup", nous confie Frédéric Farin. "De plus, la période est parfaite pour participer au FooTennis Challenge. Le football amateur a vécu une saison blanche et cet exercice ludique va pouvoir permettre de tâter le ballon sans prendre trop de risques de blessure après de nombreux mois sans activité. Du fun sans trop bouger. C'est un sport qui s'adresse à tous les âges et tous les publics et pas uniquement à des joueurs confirmés. On retrouvera plusieurs équipes composées de joueurs de Nationale 1 et divisions inférieures, de jeunes et de vétérans", souligne le joueur de Tienen.

Les règles du jeu

Un terrain fait une longueur de 20 mètres et une largeur de 10 mètres. La hauteur du filet est d'environ 1,05. "Une équipe engage depuis sa ligne de fond en expulsant la balle depuis les mains. Les autres joueurs se positionnent à n'importe quel endroit du terrain de jeu. On a droit à un rebond dans sa partie et à trois touches pour renvoyer le ballon de l’autre côté. Un mauvais service signifie un point pour l'adversaire, et par conséquent aussi une perte de service", précise le milieu de terrain.

Le 26 juin, rendez-vous à Rixensart

Vingt-quatre équipes seront présentes et joueront sur six petits terrains. "Les matchs se jouent en trois contre trois, avec deux remplaçants. Une rencontre dure quinze minutes, soit deux mi-temps de 7’30. L'équipe qui aura comptabilisé le plus de points l'emporte. Il y aura d’abord une phase de poules avec six équipes par groupe et puis une phase à élimination directe. Mais les équipes éliminées continueront à jouer", conclut Frédéric Farin qui a fait savoir qu'il restait encore des places libres.

Infos et inscriptions sur la page Facebook de Footennis Challenge