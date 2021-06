L'Angleterre perd Henderson sur blessure

L'Euro est déjà terminé pour Dean Henderson. Le gardien de Manchester United, doublure de Jordan Pickford chez les Three Lions, a été contraint de quitter la sélection en raison d'une blessure. Il retourne à United où il va préparer la saison à venir.

Et c'est Aron Ramsdale qui a été appelé en renfort par Gareth Southgate, puisque, comme le veut le règlement, les sélectionneurs peuvent remplacer des gardiens blessés durant le tournoi. Le portier de Leeds, 23 ans, avait été appelé pour la première fois en fin de saison: il était dans la présélection, mais n'avait pas été retenu dans la sélection finale.

Welcome back to the #ThreeLions squad, @AaronRamsdale98! 👋