C'est fait, Yari Verschaeren prolonge à Anderlecht : "Je me sens chez moi au Sporting"

Le club bruxellois était embêté ces dernières semaines car le dossier de la prolongation de contrat de son jeune talent tardait fin peu trop à son goût. Les Mauves peuvent avoir désormais avoir le sourire. Verschaeren reste à bord du navire du RSCA.

Yari Verschaeren a prolongé son séjour au Sporting d'Anderlecht jusqu'en 2024. Après onze années passées chez les Mauve et Blanc, le milieu offensif reste fidèle à son club formateur.

"Je suis très heureux de pouvoir renouveler officiellement mon contrat avec le club de mon cœur. Je me sens chez moi au Sporting, et je dois aussi beaucoup au club. C'est donc une décision logique pour moi de jouer en mauve et blanc jusqu'en 2024", confie Yari Verschaeren sur le site officiel du club.

"Yari a connu des périodes difficiles en raison d'un certain nombre de blessures malheureuses. Ceci l'aura aussi rendu plus fort. Nous voulons désormais franchir ensemble une nouvelle étape dans son développement. Son potentiel est grand et il devrait jouer un rôle clé pour nous la saison prochaine", a déclaré Peter Verbeke, le directeur sportif d'Anderlecht.