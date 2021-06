Euro : L'Italie enchaîne face à la Suisse et rejoint déjà les huitièmes de finale

Ce mercredi soir avait lieu le deuxième match de la 2euxième journée du Groupe A, entre l'Italie et la Suisse.

Côté italien, Roberto Mancini a reconduit quasiment le même onze de départ que celui qui a dominé la Turquie (3-0) en ouverture de l'Euro. Le seul changement dans l'équipe est celui d'Alessandro Florenzi, touché à un mollet, qui est remplacé au poste de back droit par Giovanni Di Lorenzo. Côté suisse, pas de surprise non plus avec une Nati identique à celle vue contre les Gallois (1-1) lors du premier match.

© photonews

Après un round d'observation d'un peu plus d'un quart d'heure de jeu, l'Italie ouvrira le score via son capitaine. Mais le VAR annulera le but de Giorgio Chiellini. À la retombée du corner, le défenseur central s'appuiera sur Akanji avant de reprendre le ballon d'un tir du pied gauche (18e). Juste après, Chiellini mettra le ballon en touche et sortira du terrain. Visiblement touché musculairement, il sera remplacé par Acerbi (24e).

© photonews

Mais le sol tremblera à Rome quelques minutes plus tard. Manuel Locatelli renversera à droite sur Domenico Berardi qui lui remisera le cuir parfaitement devant le but et le médian terminera l'action à bout portant dans le but vide (26e), 1-0.

© photonews

La Squadra Azzura aura l'opportunité de faire le break via Ciro Immobile qui cherchera à prendre de vitesse le gardien adverse mais son drible sera trop long et Sommer repoussera le cuir qui reviendra vers Insigne, mais le tir du joueur de Naples manquera de précision (32e). Lancé dans la profondeur sur un service de Lorenzo Insigne, Ciro Immobile frappera au but, mais Yann Sommer boxera la frappe de l'attaquant de la Lazio (42e). En cette fin de première période, la Suisse ne réagira pas et continuera de défendre face à des Italiens conquérants.

© photonews

En début de seconde période, Manuel Locatelli ira de son doublé. Bien servi par Nicolò Barella, le milieu de terrain décochera une frappe remarquable du pied gauche depuis l'extérieur de la surface et trompera Yann Sommer (52e), 2-0.

© photonews

La Nati obtiendra sa plus grosse occasion peu après l'heure de jeu via Steven Zuber qui tirera dans l'angle bien fermé par Gianluigi Donnarumma à deux reprises, mais le portier italien déviera de la cheville gauche puis de la main (64e). En fin de rencontre, Immobile plantera un troisième but (89e), 3-0. Le score ne bougera plus.

La Squadra Azzura s'impose logiquement tant elle était un cran au-dessus de la Nati. Les troupes de Roberto Mancini se hissent déjà en huitième de finale de l'Euro avec leur 6 sur 6.