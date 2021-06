De Bruyne, dans la tête de ses équipiers : "Je sais où ils doivent se trouver"

Même avec le côté gauche du visage engourdi, Kevin De Bruyne est décisif. Le médian de Manchester City est monté au jeu et a fait la différence au Danemark, et explique sa vision du jeu avec des mots simples.

C'était l'avis général : sur la phase de son assist à Thorgan Hazard, 90% des joueurs auraient tiré au but. Pas Kevin De Bruyne. "Si le ballon arrivait plus vite, j'aurais frappé moi-même, mais il arrviait lentement et je me suis dit que le tir serait bloqué", explique-t-il ce samedi en conférence de presse, deux jours avant un Belgique-Finlande qu'il devrait commencer, à en croire le sélectionneur.

"Je savais que quelqu'un serait libre à gauche, parce que le back droit me tenait. C'est difficile d'expliquer ce qui se passe dans ma tête à ce moment, ça va très vite, une fraction de seconde", reconnaît KDB. "Et je ne prends pas que des bonnes décisions, hein, j'en ai déjà pris de mauvaises. Celle-là était la bonne, heureusement".

Se mettre dans la tête de ses équipiers

Analyser une phase en une fraction de seconde, c'est habituel pour De Bruyne. "Au plus on se retrouve dans ce genre de situations, au plus vite ça va. Je connais mes équipiers, mes adversaires, et je sais où ils sont censés se trouver. Je connais notre système", souligne-t-il.

On ne joue pas avec Eden comme avec Raheem

Ce qui est important est naturellement l'adaptation de City aux Diables. "Il faut savoir avec qui tu joues, c'est crucial. On ne joue pas avec Eden comme avec Raheem (Sterling, nda). Ils ont un profil différent. Au plus je peux entrer dans la tête de mes équipiers, au mieux je vais les trouver". Un vrai mentaliste.