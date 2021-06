Wojciech Szczesny : "Ça sonne bizarre mais on reste sur notre faim"

Proche de l'élimination dans cet Euro, la Pologne s'est maintenue en vie en accrochant le nul contre l'Espagne (1-1), samedi.

Wojciech Szczesny (31 ans, 54 sélections) en voulait plus contre l'Espagne malgré le un penalty manqué par la Roja.

"On reste un peu sur notre faim même si c'est l'Espagne qui a vraiment mené le jeu et qui a mieux joué. On a créé quelques bonnes situations alors que l'Espagne, mis à part le penalty, en a eu une seule et un peu par hasard. Ça sonne bizarre mais on reste sur notre faim, on aurait pu avoir davantage. Il nous reste un match, il faut le gagner", a indiqué le portier de la Juventus pour la chaîne de télévision TVP.

La Pologne affrontera le leader du groupe E, la Suède ce mercredi.