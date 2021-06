📷 Le Standard de Liège présente ses maillots domicile et extérieur pour la saison 2021-2022

Petit changement d'équipementier puisque, comme annoncé il y a quelques mois, c'est Adidas qui se charge des maillots du matricule 16 cette saison.

En plus d’un premier entraînement ce lundi, le Standard de Liège a présenté ses nouveaux maillots domicile et extérieur pour la saison à venir.

"Pour célébrer les 100 ans d’affilée en 1ère division accomplis lors de la dernière saison, un record en Belgique, le club et adidas ramènent le maillot domicile à ses racines : un maillot rouge classique à col rond. Sur la poitrine, un logo spécial "D-100" est ajouté au blason en blanc pour célébrer cet exploit. Les autres logos des sponsors sur la face avant sont également blancs. Au niveau de l’arrière du col, le club affiche ses valeurs “Passion | Fierté | Ferveur” imprimées en blanc. Sur les épaules, on retrouve les trois bandes adidas blanches, comme à l'époque. En accord avec le devant du maillot, les impressions au dos sont également en blanc. Les coloris rouges et blancs sont également présents sur le short et les bas, où les trois bandes d'adidas contrastent avec la couleur rouge", peut-on lire dans le communiqué liégeois.

"La tenue away pour la saison 2021-2022 est majoritairement blanche avec des détails rouges, ce qui en fait sans aucun doute un équipement des Rouches. Le design du maillot rappelle les tenues Away de la fin des années 70, dans une interprétation plus moderne. Par exemple, les lignes rouges dans le bas ont un contraste subtil mais frappant avec le maillot principalement blanc. Alors que le maillot Home a un col rond, le maillot Away propose un col en V, avec les trois bandes adidas en rouge sur les épaules. Ce maillot Away a également le logo spécial D-100 et les détails du col sont cette fois en rouge. Les logos des sponsors et le blason du club sont entièrement rouges, tout comme les noms et les numéros dans le dos. La combinaison des maillots à domicile et à l’extérieur conviendra à chaque supporter."