Officiel: direction l'Union Saint-Gilloise pour Lazare Amani

Après Eupen et Charleroi, un troisième club de Pro League pour Lazare Amani.

Lazare Amani ne défendra pas les couleurs du Sporting de Charleroi la saison prochaine. Il prend la direction de l'Union Saint-Gilloise, où il est prêté jusqu'à la fin de la saison 2021-2022. C'est le quatrième renfort pour les Unionistes, après les arrivées de Marcel Lewis, de Matthew Sorinola de Bart Nieuwkoop.

Passé par Eupen entre 2016 et 2020, Lazare Amani avait rejoint le Sporting de Charleroi en début d'année 2020. La saison dernière, il était prêté à Estoril Praia, en D2 portugaise, où il a disputé 21 rencontres et inscrit un but.