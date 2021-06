Georginio Wijnaldum sera très attentif à Budapest : "Je n'exclus pas de quitter le terrain"

Budapest a été mise sous les feux de la rampe pour de tristes raisons depuis le début de l'Euro 2020, pour des propos racistes ayant été entendu depuis les tribunes lors de Hongrie-France ou encore la loi concernant l'homosexualité passée par le gouvernement Orban.

En huitièmes de finale, la Puskas Arena de Budapest accueillera le match entre les Pays-Bas et la République Tchèque, et Georginio Wijnaldum ne laissera rien passer de la part du public hongrois. "J'y ai réfléchi. Il faut aussi se demander : et si ceux qui te lancent des cris racistes vont ça exprès, parce qu'ils savent que tu quitteras la pelouse ?", se demande le médian néerlandais. "C'est à l'UEFA de prendre ses responsabilités, de faire en sorte que cela cesse, elle ne peut pas faire reposer ça sur les joueurs".

Mais le nouveau joueur du PSG devrait cependant suivre son coeur si des provocations venaient à prendre forme à Budapest. "Je n'en ai jamais fait l'expérience et j'espère que ça n'arrivera jamais mais je pense que si ça arrive, je quitterai le terrain", reconnaît Wijnaldum en conférence de presse.