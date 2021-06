Dans la forme de sa vie? L'avis de Romelu Lukaku

À tout juste 28 ans, Romelu Lukaku sort de la meilleure saison de sa carrière. Mais pas question de se reposer sur ses lauriers: le buteur de l'Inter et des Diables estime qu'il a encore une marge de progression.

Aiguiser ses forces et corriger ses faiblesses: voilà le moteur qui fait avancer Romelu Lukaku, au quotidien. Meilleur joueur de Serie A cette saison, atout numéro 1 des Diables Rouges depuis le début de l'Euro, Big Rom' sait qu'il est dans un moment fort.

Mais il refuse de se reposer sur ses acquis. "J'ai beaucoup progressé c'est sûr, mais je cherche toujours ce petit plus", insiste-t-il. "Dans ma carrière, J'ai franchi des paliers, mais j'essaye encore d'en franchir. Le foot, c'est le travail et croire à ses qualités et trouver le petit truc pour s'améliorer."