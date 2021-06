Inquiétude pour le capitaine de la Tchéquie à la veille du 8e de finale face aux Pays-Bas

Inquiétude pour la Tchéquie, qui affronte ce dimanche les Pays-Bas en 8es de finale de l'Euro : le capitaine de la sélection, Vladimir Darida (30 ans), était absent de l'entraînement ce samedi matin, après avoir subi une blessure ce vendredi. Sa participation au 8e de finale est en danger, et sera décidée plus tard, a communiqué la sélection.

The Czech captain Vladimír Darida missed the pre-match training session today due to an injury from Friday. Our physio team takes care of him, his participation in Sunday's #EURO2020 Round of 16 match against the Netherlands will be decided later. https://t.co/sO5nRsudVl