Joao Moutinho veut "exploiter les faiblesses" des Diables Rouges

Présent en conférence de presse ce samedi, le milieu de terrain portugais, Joao Moutinho, a évoqué le choc à venir face aux Diables Rouges.

J-1 avant le choc entre la Belgique et le Portugal. Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, le milieu de terrain de la Seleçao, Joao Moutinho s'est exprimé sur les Diables Rouges, dans des propos relayés par 7sur7.

Si le joueur de Wolverhampton reconnaît la valeur des hommes de Roberto Martinez, il voit également certaines lacunes. "La Belgique a déjà démontré qu'elle était extrêmement forte en encaissant peu et marquant beaucoup. Mais nous allons tenter de jouer notre jeu. Il va falloir tout donner pour atténuer leurs points forts et exploiter leurs faiblesses. Notre but principal reste surtout la victoire."

Un plan anti-De Bruyne ?

De retour à son meilleur niveau, Kevin De Bruyne sera l'une des principales menaces pour les Portugais. Mais Joao Moutinho ne compte pas se focaliser sur le milieu de Manchester City. "Il ne s'agit pas uniquement de lui. Il est effectivement extraordinaire et il ne faudra pas lui donner de l'espace et du temps pour réfléchir, car il se montre alors encore plus dangereux. Il rend notre tâche encore plus dure, car il peut créer mais aussi ponctuer les actions. Mais nous ne pouvons pas nous concentrer sur lui. Il va falloir contrôler les Belges collectivement."