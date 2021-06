🎥 Des larmes à la joie rageuse: un supporter suisse devient le héros de la toile

La Nati est revenue de loin, ses supporters en ont vu de toutes les couleurs.

Journée rugueuse pour les supporters, lundi. Espagnols, Croates, Français et Suisses sont passés par toutes les émotions à Copenhague et à Bucarest. Et ce supporter suisse, qui fait le buzz sur la toile depuis hier soir, illustre à merveille cette soirée de foot pas comme les autres.

Au bord des larmes à quelques minutes du coup de sifflet final, il a exulté comme jamais après le but Gavranovic, qui a permis à la Suisse d'arracher les prolongations. Avant de voir son équipe dompter la France aux tirs au but et se qualifier pour le premier quart de finale européen de son histoire.