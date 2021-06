📷 L'Antwerp enregistre trois retours à l'entraînement

Martin Hongla (photo), Dylan Batubinsika et Abdoulaye Seck ont retrouvé les terrains d'entraînement ce lundi avec l'Antwerp.

Trois joueurs sont de retour du côté de l'Antwerp. En effet, Dylan Batubinsika, Martin Hongla et Abdoulaye Seck ont retrouvé le chemin de l'entraînement aujourd'hui. C'est le club d'Anvers qui a annoncé la nouvelle via une série de photos publiées sur son compte Twitter ce mardi (voir ci-dessous).

Pour rappel, tous les trois ont fait partie des cadres du Great Old la saison dernière. Abdoulaye Seck et Martin Hongla sont d'ailleurs les deux éléments à avoir eu le plus de temps de jeu en 2020/2021, avec respectivement 3.953 et 3.521 minutes au compteur. De son côté, Dylan Batubinsika a eu le droit à 2.285 minutes.

Les trois joueurs concernés ont donc retrouver leurs coéquipiers aujourd'hui. C'était également l'occasion pour eux d'en rencontrer de nouveaux (Bataille, Frey, Soussi, Engels) et de découvrir les méthodes de Brian Priske, qui a remplacé Francky Vercauteren sur le banc du matricule 1. Ainsi, ils ont rejoint la préparation à quelques jours du prochain match amical prévu contre Utrecht (3 juillet).