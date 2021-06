Deux retours dans l'effectif anglais avant le choc contre l'Allemagne

Bonne nouvelle pour Gareth Southgate avant l'autre choc des huitièmes de finale.

Mason Mount et Ben Chilwell, cas contacts de l'Ecossais Billy Gilmour testé positif au Covid-19, avaient dû faire l'impasse sur le troisième match de poules contre la République Tchèque, ils seront bien de retour dans le groupe pour le huitième de finale de mardi soir.

L'Angleterre avait remporté son groupe avec deux victoires et un partage, l'Allemagne a pris la deuxième place du groupe de la mort derrière la France. La Mannschaft et les Three Lions se retrouvent pour la première fois en grand tournoi depuis leur affrontement en huitième de finale du Mondial 2010 (victoire 4-1, de la Mannschaft).