Le match était lancé dès les hymnes entre l'Angleterre et l'Allemagne ...

On sait que la rivalité sportive entre l'Allemagne et l'Angleterre est féroce : voilà 55 ans que les Three Lions n'avaient plus éliminé la Mannschaft en match à élimination directe. Et les Allemands étaient en terrain hostile à Wembley : dès l'entame du Deutschlandlied, les huées sont tombées des travées du stade.