Le Club de Bruges dévoile son nouveau maillot pour la saison 2021-2022

Quelques petits changements pour la tunique "domicile" du champion en titre.

Ce mercredi soir, quelques minutes après avoir disputé une deuxième rencontre amicale cette saison, le Club de Bruges a présenté son nouveau maillot "domicile" pour la prochaine saison 2021-2022.

Si on reste dans le même design, et que Macron est toujours l'équipementier du double tenant du titre, il y a juste quelques touches de doré qui sont en plus sur le maillot.