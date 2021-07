Joachim Löw est cité aux Pays-Bas, mais dément

Désormais libre, Joachim Löw a déjà été cité à la tête de certaines sélections. Notamment les Pays-Bas, qui se sont séparés de Frank De Boer ...

Joachim Löw (61 ans) quitte son poste à la tête de la Mannschaft après 15 ans en tant qu'entraîneur principal. Il s'en va sur deux échecs, au Mondial 2018 et à cet Euro 2020, éliminé en poules puis en 8es, mais restera champion du monde en 2014. Un CV qui lui permet de compter sur de l'intérêt, notamment aux Pays-Bas où Frank De Boer a pris la porte.

"Non, ça ne m'intéresse pas", affirme-t-il en conférence de presse dans des propos relayés par le Nieuwsblad. "Les Pays-Bas ont beaucoup de bons entraîneurs qui connaissent bien le football, et leur équipe nationale a bien évolué mais est malheureusement sortie un peu tôt de ce tournoi". Löw ne s'en est pas caché : s'il ne parle pas encore de retraite, il compte prendre un break. On ne devrait donc pas le revoir de sitôt sur un banc de touche.