Match amical annulé entre le KVO et Anderlecht

Un match amical en moins au programme de la préparation du Sporting d'Anderlecht et du KV Ostende. Les deux clubs devaient croiser le fer, ce vendredi, mais le KVO a été contraint de renoncer à disputer la rencontre.

Comme l'explique le KVO, de nombreux Côtiers ont été vaccinés ce jeudi et plusieurs joueurs sont malades. "Une réaction normale au vaccin, mais qui empêche les joueurs de disputer une rencontre", précise encore le club.

Match cancelled. De oefenwedstrijd tegen KV Oostende van 12.00 gaat niet door. Le KVO n'a pas assez de joueurs disponibles et a été contraint d'annuler le match. 🟣⚪ More on https://t.co/cA1PQEoqPR pic.twitter.com/oA86yNMKai