Officiel : Seraing prolonge un cadre

Seraing retrouvera l'élite du football belge cette saison.

Seraing a annoncé la prolongation d'Antoine Bernier.

Le natif de Dinant a signé ce vendredi un nouveau contrat de deux saisons en faveur des Métallos.

L'ancien joueur d'Anderlecht et de l'Antwerp sort d’une solide et brillante saison en D1B, et a choisi de prolonger son bail au Pairay, malgré les convoitises.